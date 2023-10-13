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Легіон Свобода Росії штурмує Кремль: мольфар про ймовірність такого сценарію

13 Жовтня 2023, 20:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Чи штурмуватиме легіон Свобода Росії Кремль

Чи штурмуватиме легіон Свобода Росії Кремль, сказав мольфар і таролог Макс Гордєєв.

За його словами, він не бачить, що російський легіон Збройних сил України може щось таке зробити. Хоча спроби можуть бути.

– Не бачу, що вони щось можуть зробити з Кремлем, взагалі. Вони не такі сильні, як хотілось би їм. Дуже багато розмов, але по факту – ні. Не зможуть цього зробити, а навіть, якщо будуть спроби, то невдалі, – зазначив Гордєєв.

До слова, що відомо про легіон Свобода Росії – читайте на Фактах ICTV.

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Раніше мольфар також сказав, чи атакуватиме РФ Україну новими безшумними іранськими дронами.

Він попередив, що українці мають бути напоготові, адже перша партія БПЛА вже готова і вони дійсно дуже тихі.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні Кремль
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