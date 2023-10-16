В последние время мы все чаще слышим нарративы о том, война в Украине, начатая кровавым диктатором Владимиром Путиным, может затянуться.

По словам президента Владимира Зеленского, в случае замораживания войны в Украине к 2028 году РФ сможет атаковать и другие страны.

Экстрасенс и таролог Виктор Литовский подготовил прогноз возможного развития событий в случае заморозки войны в Украине и последствий этого для России и ее соседей.

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Следует обратить внимание на союзников Путина или тех, кто ранее был связан с ним. В первую очередь речь идет о таких странах, как Армения и Азербайджан, Беларусь и Казахстан.

Казахстан — токсичность в отношениях с Россией

В раскладе для Казахстана выпадают карты, указывающие на нарастающее напряжение между двумя странами. Это может привести к ухудшению дипломатических связей и даже потенциальному разрыву отношений.

Стремление казахстанского правительства к независимой внешней политике и сбалансированным отношениям с другими странами может столкнуться с препятствиями в виде разногласий с Россией.

Беларусь — сложности и внешние давление

Карта для Беларуси подразумевает продолжение комплексных внутренних и внешних проблем. Она может столкнуться с трудностями в укреплении своей суверенности и внешней политики, особенно в контексте связей с Россией.

Внутреннее политическое давление и нестабильность могут усугубить сложную ситуацию в стране.

Азербайджан — риск дестабилизации

Азербайджан также может быть подвержен риску дестабилизации. В интерпретации символов это — воздействие на внутренние процессы и угрозы для стабильности в стране.

Армения — новые вызовы

Армения может столкнуться с новыми вызовами, связанными с внешним давлением, нестабильностью и даже войной.

Страны, граничащие с РФ или с замороженными конфликтами

Речь о странах Центральной и Восточной Европы, таких как Литва, Латвия и Эстония. В раскладе выпадает перевернутая карта Звезда, символизирующая неопределенность и прагматизм, а также карта Десятка мечей, указывающая на потенциальные конфликты. Несмотря на возможность дестабилизации, следует помнить о реакции НАТО, которая может оказаться замедленной.

В отношении Молдовы расклад указывает на возможные хитрые действия и интриги. Например, попытки дестабилизировать политические и экономические процессы, влияя на государственное устройство.

Другие карты могут указывать на то, что угроза несет в себе не столько прямую военную атаку, а сколько попытку дестабилизации и внутренних изменений, включая возможные попытки переворота и манипуляций внутри элит.

Планы и действия Кремля

Карта Неограниченного выбора говорит нам о готовности и способности кровавого режима осуществлять разнообразные шаги и действия, не обращая внимания ни на цену, которую необходимо будет заплатить, ни на людей, которые станут жертвами режима, ни на последствия. Стопов и тормозов в данных условиях у диктатуры нет.

— Другие карты указывают, что действия будут нести критическую опасность для самой России. Решения, предпринятые режимом, будут вызывать колоссальные разрушения, нестабильность и хаос. Также есть сигнал о потенциальных изменениях в лидерстве или авторитете, что может повлиять на стратегию и планы, — отмечает экстрасенс.

В конце расклада выпадает карта Союз в перевернутом положении. Она указывает на возможный разрыв или нестабильность в существующих союзах РФ с партнерами, на которых сделана большая ставка.

— Россия может попытаться различными средствами дестабилизировать ситуацию в соседних странах или возобновить конфликты, которые ранее находились на паузе. В этот процесс могут включаться такие методы, как создание хаоса, нападения на важные инфраструктурные объекты и нанесение ударов по объектам, которые не имеют никакого отношения к военным действиям, но при этом могут негативно повлиять на мирное население, — говорит Литовский.

Целью таких действий может быть дестабилизация политической обстановки внутри страны.

Самым захватывающим аспектом этого анализа является возможность провести четкие аналогии с событиями, происходившими в нацистской Германии.

Важно отметить, что существует заметная вероятность того, что и нынешний диктатор повторит судьбу фюрера. Однако вызывает серьезные сомнения, что через 50-70 лет Россия, как и Германия, сможет стать цивилизованной и процветающей страной.

Возможный сценарий заморозки войны Россией

Практически в каждом раскладе выпадает карта Цикличность — повторения ситуации. Даже если завтра мы проснемся и узнаем, что Россия проиграла, капитулировала, свергла диктатора, не следует хлопать от радости в ладоши, не следует забывать о силе и духе реваншизма, который пронизывает режим кровавого диктатора.

Именно подавление этого духа реваншизма станет одной из главных задач, стоящих перед Украиной, а также перед всем цивилизованным миром.