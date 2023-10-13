Листопад і грудень 2023 року будуть критичними. Загалом зараз ми спостерігаємо дозрівання насіння, що було посіяне в минулому. Чи буде Третя світова війна, чи можна ситуацію в Ізраїлі вважати першим кроком до цього та яку роль відіграє Володимир Путін в усьому цьому – розповів таролог та екстрасенс Віктор Литовський.

2023-й став роком трансформації – коли процеси, що розвивалися протягом останнього десятиліття, почали приносити результати та розкривати свої потенційні наслідки.

– У цей період проявляються численні локальні конфлікти, які зачіпають кілька країн. Вони призводять до великої кількості жертв, зміни кордонів і лідерів. Деякі країни можуть зазнати радикальних змін або навіть зникнути з карти світу. Листопад і грудень 2023 року будуть критичними, – зазначив таролог.

Зупинити ці процеси буде вкрай важко. Карти вказують на руйнівні моменти, які з часом ми зможемо назвати Третьою світовою війною. Путін зараз відіграє ключову роль, але може втратити контроль.

Зараз дивляться

– Якщо процеси не будуть врегульовані до грудня 2023 року, можемо очікувати, що світові конфлікти затягнуться на 5-7 років… Велика кількість біженців, економічна криза, політичні потрясіння в декількох країнах, релігійні революції та зміни, які можуть мати значний вплив на довгостроковий розвиток світової політики й економіки, – наголосив Віктор Литовський.

Війна в Ізраїлі та її значення

Карти Протистояння і Десятка жезлів вказують на складний стан, де різні сили стикаються й несуть важкі тягарі конфлікту. Війна в Ізраїлі буде пов’язана зі значними викликами та навантаженнями як для самих сторін конфлікту, так і для світової спільноти, але її не варто розглядати як перший етап у Третій світовій війні.

– Першим кроком до цього може бути конфлікт між Росією та Україною. Війна в Ізраїлі має своє власне значення і може стати ключовим моментом, де різні сили й табори зіткнуться. Цей конфлікт викличе безліч військових битв, а також породить напружені ситуації на релігійній, класовій та державній засадах, – зазначає таролог.

Попри те, що фокус зосереджений на конкретних територіях, таких, як Ізраїль, сектор Гази та Палестина, увага й наслідки конфлікту можуть поширитися на низку європейських країн. Це демонструє складність і масштаб впливу, який може виявитися ширшим, ніж спочатку могло здатися.

Однак навіть у складні часи, коли події можуть здаватися невідворотними, у нас завжди є можливість внести зміни і зробити вибір на користь миру та вирішення конфліктів. Надія і свобода вибору дають підставу вірити в те, що людство може уникнути катастрофи і прагнути до миру та злагоди.