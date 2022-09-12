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Астрологія

Біжіть, поки стоїть Кримський міст: таролог обіцяє окупантам “подарунки” на півострові

12 Вересня 2022, 12:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
ЗСУ "обламають" ворога: таролог побачила терміни повернення окупованих територій і долю Криму
Джерело: Факти ICTV

Восени ЗСУ піднесуть окупантам у Криму “подарунки”. За заявою таролога Людмили Хомутовської, росіянам потрібно зараз збирати валізи, інакше буде пізно.

– Буде максимальна активність у Криму. Окупантам на півострові прилітатимуть “подарунки”. Ми будемо задоволені тим, що відбувтиметься. З того боку також буде сильна відповідь, але ми все-таки впораємося на хвилі, – запевняє Людмила.

Експерт звернулася до проукраїнських кримчан, а також до непроханих гостей із Росії з слушною порадою. Астролог упевнена, що українські землі обов’язково до нас повернуться.

– Українським мешканцям раджу вберегти себе та свої родини. Що стосується окупантів – поки стоїть Кримський міст, їдьте в сторону Росії. Бо пізніше буде надто пізно, – додала Хомутовська.

Раніше нумеролог Владислав Грицай дав свій прогноз щодо війни в умовах зими. Він упевнений, що до грудня Україна зробить невеликий прорив, але серйозних проблем чи втрат не буде. Вже з грудня по квітень 2023 року наші військові вийдуть на новий рівень домінування.

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Також ситуація не буде критичною і в тилу – українці зможуть пережити зиму, адже вона не буде надто холодною.

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астрологический прогноз Війна в Україні
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