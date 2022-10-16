Таролог Людмила Хомутовська сказала, коли звільнять Херсон від російських окупантів.

За її словами, не так скоро, як всі того чекають. Каже, що у міста-героя і області хороший захист з воюючої сторони.

– Чи звільнять? Звільнять. Там якось буде кілька днів відносного затишшя, а потім воно все почне ламатися. Як тільки буде взятий Херсон, так почнуть швидко розвиватися дії на інших фронтах. Як по ланцюжку, – сказала таролог.

Додає, у неї передчуття, що як тільки звільнять Херсон, зміниться кардинально все.

Зараз дивляться

– Не можу пояснити як це, просто знаю, що Херсон розв’яже все інше. Він як гордіїв вузол, які розпускає все, – наголосила Людмила.

Каже, звільнення Херсона-справа кількох тижнів, оскільки карти показують, що він вже вільний.

– Приблизно тижнів зо два-три. Далі показує те, що відбуватиметься поруч. На тонкому світі це вже є, Херсон наш, – підсумувала Хомутовська.

Раніше Людмила Хомутовська сказала, чи звільнить Україна окуповані території до весни 2023 року. Таролог впевнена, що наша країна зможе вийти на адмінкордони 1991 року і що розвиток подій на фронті буде активним.