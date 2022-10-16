Таролог Людмила Хомутовская сказала, когда освободят Херсон от российских оккупантов.

По ее словам, не так скоро, как все того ждут. Говорит, что у города-героя и области хорошая защита с воюющей стороны.

— Освободят ли? Освободят. Там как-то будет несколько дней относительного затишья, а потом оно все начнет ломаться. Как только будет взят Херсон, так начнут быстро развиваться действия на других фронтах. Как по цепочке, — сказала таролог.

Добавляет, у нее предчувствие, что как только освободят Херсон, изменится кардинально все.

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— Не могу объяснить как это, просто знаю, что Херсон развяжет все остальное. Он как гордиев узел, которые распускает все, — подчеркнула Людмила.

Говорит, освобождение Херсона — дело нескольких недель, поскольку карты показывают, что он уже свободен.

— Примерно недели две-три. Дальше показывает то, что будет происходить рядом. На тонком мире это уже есть, Херсон наш, — подытожила Хомутовская.

Ранее Людмила Хомутовская сказала, освободит ли Украина оккупированные территории до весны 2023 года. Таролог уверена, что наша страна сможет выйти на админграницы 1991 года и что развитие событий на фронте будет активным.