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Таролог про звільнення окупованих територій: Це буде швидше, ніж ми очікуємо

11 Жовтня 2022, 12:59
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Таролог про звільнення окупованих територій: Це буде швидше, ніж ми очікуємо

Україна має великі шанси навесні звільнити окуповані території і вийти на адмінкордони 1991 року, переконана таролог Людмила Хомутовська.

– Ми взагалі зараз повинні дивитися за тим, як будуть розвиватися події. Це буде навіть швидше, ніж ми собі уявляємо. Утім, попри те, що хтось говорить, що це можна зробити до Нового року, я цього не бачу, – заявила вона в ексклюзивному інтерв’ю.

За словами Хомутовської, розвиток подій на фронті буде активним.

Зараз дивляться

– Буде схоже за характером, як було на Харківщині. Чекатимемо в одному місці – наші підуть в іншому. Знову буде оцей фінт! Такі стратегії дезорієнтують ворога, – додала вона.

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Війна в Україні
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