З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну популярність Олексія Арестовича зросла в рази. Він став “головним психотерапевтом країни” та секс-символом українських жінок. Новий канал з’ясував, у чому феномен Арестовича, а також зробив для нього прогноз на таро.

За словами спеціалістки із західної астрології Юлії Опалат, Олексій Арестович – типовий Лев. Представники цього знаку мають багато прихильниць та відрізняються підвищеною харизмою.

– Він лідер, публічна особа, гарячий чоловік, адже його управитель – планета Сонце. І такі сонячні властивості, як упевненість, гордість і вірність собі найяскравіше проявляються саме у цих знаків зодіаку. Сонце, в першу чергу, це про нашу самооцінку, тому всі Леви, й Олексій у тому числі, поводять себе як справжні королі. Врівноважені, спокійні, благородні… Олексій це прекрасно демонструє на всю країну під час війни.

Зазвичай організаторські та лідерські здібності приводять Левів саме в політику, а от потреба бути на публіці та артистичні таланти – в акторську сферу. І як ми знаємо, Олексій себе успішно реалізував у двох напрямках. Чоловіки Леви відзначаються підвищеною харизмою, привабливістю, десь навіть звабливістю, у них дуже багато прихильниць. Цікаво, що Лев Арестович переманив у свої “сіті” усіх вовчиць Олега Винника. І хоча Олег теж Лев, у цьому випадку він поступився сильнішій особистості.

Таролог Кароліна прокоментувала також феноменальну здатність Арестовича “пророкувати” події.

– Багато хто каже, що Олексій добре пророкує. Але це не так – він швидко думає та добре аналізує. Ми бачимо лише верхівку айсберга, яку він видає як продукт своїх розумових процесів та аналізу.

Кінець квітня та початок травня для нього є досить небезпечним періодом. При цьому він зробив якісь рокірування, щоб уникнути небезпеки. На місці ворогів я би боялася: поки Україна має таку зброю як Арестович, виграти цю війну ворогам не вдасться. Найближчі два роки він буде на піку своїх можливостей і всесвіт допомагатиме йому в реалізації планів.