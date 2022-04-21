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Із заспокійливим голосом Арестовича: Dj Tapolsky випустив трек Відбій тривоги

21 Квітня 2022, 22:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Із заспокійливим голосом Арестовича: Dj Tapolsky випустив трек Відбій тривоги

Український музикант Dj Tapolsky (справжнє ім’я – Анатолій Тапольський) випустив новий хіт Відбій тривоги із голосом радника президента Олексія Арестовича.

Композиція починається зі слів Арестовича: Увага! Відбій повітряної тривоги! Можете повертатися додому. Все буде добре.

– Поки я в Києві, вирішив трохи згадати про драмнбейс. Всі гроші від прослуховування підуть в один з підрозділів 72-ї бригади, – написав Dj Tapolsky в Facebook.

Варто зазначити, що поціновувачі цього стилю музики високо оцінили композицію.

  • Клас, але мало. Потрібно окремий трек – двогодинну версію.
  • Дружина розплакалася і попросила передати, що трек класний, але сумний.
  • Як же я давно чекав від вас Анатолій чогось подібного. Слава Україні!
  • Це приклад того, як слід висловлюватися митцям.
  • Дуже круто. Дякуємо! – Пишуть користувачі мережі.

Сам музикант наразі перебуває у лавах ЗСУ та захищає нашу країну.

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Фото: Анатолій Топольський

Теги
Пісня, прем’єра
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