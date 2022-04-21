Український музикант Dj Tapolsky (справжнє ім’я – Анатолій Тапольський) випустив новий хіт Відбій тривоги із голосом радника президента Олексія Арестовича.
Композиція починається зі слів Арестовича: Увага! Відбій повітряної тривоги! Можете повертатися додому. Все буде добре.
– Поки я в Києві, вирішив трохи згадати про драмнбейс. Всі гроші від прослуховування підуть в один з підрозділів 72-ї бригади, – написав Dj Tapolsky в Facebook.
Варто зазначити, що поціновувачі цього стилю музики високо оцінили композицію.
- Клас, але мало. Потрібно окремий трек – двогодинну версію.
- Дружина розплакалася і попросила передати, що трек класний, але сумний.
- Як же я давно чекав від вас Анатолій чогось подібного. Слава Україні!
- Це приклад того, як слід висловлюватися митцям.
- Дуже круто. Дякуємо! – Пишуть користувачі мережі.
Сам музикант наразі перебуває у лавах ЗСУ та захищає нашу країну.
Фото: Анатолій Топольський