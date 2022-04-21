Український музикант Dj Tapolsky (справжнє ім’я – Анатолій Тапольський) випустив новий хіт Відбій тривоги із голосом радника президента Олексія Арестовича.

Композиція починається зі слів Арестовича: Увага! Відбій повітряної тривоги! Можете повертатися додому. Все буде добре.

– Поки я в Києві, вирішив трохи згадати про драмнбейс. Всі гроші від прослуховування підуть в один з підрозділів 72-ї бригади, – написав Dj Tapolsky в Facebook.

Варто зазначити, що поціновувачі цього стилю музики високо оцінили композицію.

Клас, але мало. Потрібно окремий трек – двогодинну версію.

Дружина розплакалася і попросила передати, що трек класний, але сумний.

Як же я давно чекав від вас Анатолій чогось подібного. Слава Україні!

Це приклад того, як слід висловлюватися митцям.

Дуже круто. Дякуємо! – Пишуть користувачі мережі.

Сам музикант наразі перебуває у лавах ЗСУ та захищає нашу країну.

Фото: Анатолій Топольський