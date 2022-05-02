С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину популярность Алексея Арестовича выросла в разы. Он стал “главным психотерапевтом страны” и секс-символом украинских женщин. Новый канал выяснил, в чем феномен Арестовича, а также сделал для него прогноз на таро.

По словам специалиста по западной астрологии Юлии Опалат, Алексей Арестович – типичный Лев. Представители этого знака имеют много поклонниц и отличаются повышенной харизмой.

— Он лидер, публичная личность, горячий мужчина, ведь им управляет планета Солнце. И такие солнечные свойства, как уверенность, гордость и верность себе ярче всего проявляются именно у этих знаков зодиака. Солнце, в первую очередь, это о нашей самооценке, поэтому все Львы, и Алексей в том числе, ведут себя как настоящие короли. Уравновешенные, спокойные, благородные… Алексей это прекрасно демонстрирует на всю страну во время войны.

Обычно организаторские и лидерские способности приводят Львов именно в политику, а вот необходимость быть на публике и артистические таланты – в актерскую сферу. И, как мы знаем, Алексей себя успешно реализовал в двух направлениях. Мужчины Львы отличаются повышенной харизмой, привлекательностью, где-то даже обольстительностью, у них очень много поклонниц. Интересно, что Лев Арестович переманил в свои “сети” всех волчиц Олега Винника. И хотя Олег тоже Лев, в этом случае он уступил более сильной личности.

Таролог Каролина прокомментировала также феноменальную способность Арестовича “предсказывать” события.

— Многие говорят, что Алексей хорошо предсказывает. Но это не так — он быстро думает и хорошо анализирует. Мы видим только верхушку айсберга, которую он выдает как продукт своих мыслительных процессов и анализа.

Конец апреля и начало мая для него является достаточно опасным периодом. При этом он сделал какие-то рокировки, чтобы избежать опасности. На месте врагов я бы боялась: пока у Украины есть такое оружие как Арестович, выиграть эту войну врагам не удастся. Ближайшие два года он будет на пике своих возможностей и вселенная будет помогать ему в реализации планов.