Мольфар Макс Гордєєв розповів, чи правда, що у Свердловській області Росії їдять їжаків і мишей.

Розклад карт Таро показав, що там дуже погана ситуація, а в людей немає ані грошей, ані можливостей. Тому, за словами Гордєєва, інформація про споживання їжаків та мишей – правдива.

– Це реально правда. Немає грошей у людей, немає можливостей. Четвірка пентаклів каже нам про дуже жахливий стан взагалі, жахливу ситуацію. Хоч як би це смішно не звучало, – сказав мольфар в ефірі Ранку у Великому Місті.

Гордєєв додав, що одна з причин початку повномасштабної війни пов’язана зі скрутним становищем Росії.

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– Там реально така ситуація, там все дуже погано. Це не жарти, це реально так, – наголосив мольфар.

Також Макс Гордєєв побачив, чи буде велика мобілізація в Росії найближчим часом.

За словами мольфара, у країни-агресора немає фінансової можливості утримувати та спонсорувати велику кількість військових.