Мольфар Макс Гордеев рассказал, правда ли, что в Свердловской области России едят ежей и мышей.

Расклад карт Таро показал, что там очень плохая ситуация, а у людей нет ни денег, ни возможностей.

Поэтому, по словам Гордеева, информация о потреблении ежей и мышей является правдивой.

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— Это реально правда. Нет денег у людей, нет возможностей. Четверка пентаклей говорит об очень ужасном состоянии вообще, ужасной ситуации. Как бы это смешно не звучало, — сказал мольфар в эфире Ранку у Великому Місті.

Гордеев добавил, что одна из причин начала полномасштабной войны связана с тяжелым положением России.

— Там реально такая ситуация, там все очень плохо. Это не шутки, это реально так, — подчеркнул мольфар.

Также Макс Гордеев увидел, будет ли большая мобилизация в России в ближайшее время.

По словам мольфара, у страны-агрессора нет финансовой возможности содержать и спонсировать большое количество военных.