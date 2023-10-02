У Росії мобілізація йде повним ходом, але все не так, як показують по місцевому ТБ. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розкрив, чи буде масштабна мобілізація в Росії найближчим часом.

Мольфар вважає, що набрати людей – це непростий процес. Утім, ще складніше утримувати таку армію – годувати, озброювати й одягати.

– Ви чудово знаєте, скільки коштує одягнути військового, щоб він виживав. У них немає такої фінансової можливості утримувати і спонсорувати велику кількість людей, – вважає Макс.

Гордєєв припустив, що мобілізація може виглядати не так, як багато хто уявляє – вона буде поступовою.

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– Можливо, вони візьмуть 50 тис. осіб і відправлять на фронт. Коли вони помруть – привезуть нові 50 тис. військових. 100% не буде мільйонної мобілізації – на сьогодні це неможливо, – упевнений мольфар.

І поки у РФ активно набирають солдатів, в Україні очікують постачання важливої зброї. Раніше мольфар побачив, як передання F-16 Україні позначиться на війні. Він вважає, що це змінить її перебіг, і навіть побачив перемогу.