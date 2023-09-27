Життя міністра оборони Росії Сергія Шойгу висить на волосині.

Про це розповів мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у Великому Місті, відповідаючи на запитання, чи ліквідує російський диктатор Володимир Путін очільника Міноборони Шойгу.

– Він дуже багато чого пообіцяв зробити, багато чого не зробив, а в Путіна вже здають нерви. Наразі він стоїть стабільно, але перебуває дуже близько до того, що його можуть знешкодити, – сказав Гордєєв.

За словами Мольфара, Шойгу розуміє, що відбувається на фронті в Україні, але Путіну він доповідає зовсім іншу інформацію.

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– Путін скоро дізнається про цю інформацію. І якщо його не задовльнить ця історія, то дуже велика ймовірність того, що Шойгу “порішають”, – додав Гордєєв.

Зазначимо, що РФ в умовах війни з Україною активно використовує на полі бою заборонене озброєння. Макс Гордєєв розповів, чи застосує Росія ядерну зброю.