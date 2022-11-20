До 27 листопада ймовірність ракетного обстрілу з боку Росії залишається найвищою – такого висновку дійшла астрологиня Христина Васильченко. За її заявами, атакуватимуть насамперед комунікації, труби, дороги та центри ухвалення рішень.

Своїми прогнозами Христина поділилася в Instagram, виходячи з положень планет.

– Під ударом можуть опинитися центри ресурсів, заощаджень, накопичень, запасів. Те, завдяки чому є забезпечення як матеріальне, так і фінансове, – вважає астролог.

Загроза також може нависнути над центрами розваг, місцями торгівлі, заповідниками та зоопарками, а також складами та місцями збирання врожаю.

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Щодо областей, то найбільше в небезпеці центральна Україна – Вінницька, Черкаська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Полтавська області.

Щодо кремлівського диктатора, то Путіна може не стати в березні 2023 року – такого висновку дійшов таролог і екстрасенс Віктор Литовський. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV він розповів, що чекає на Росію та особисто Путіна у 2023 році.