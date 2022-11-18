Какое событие станет поводом для окончательного проигрыша России в полномасштабной войне с Украиной и кто придет ко власти страны-агрессора после действующего президента Владимира Путина, эксклюзивно Фактам ICTV рассказал таролог и экстрасенс Виктор Литовский.

По его словам, если смотреть расклад на Россию как аутсайдера в этой войне, то причинами проигрыша выпадает карта перевернутого императора. Она символизирует государственный переворот. Если брать РФ, речь идет о массовом разочаровании народа и элит.

— Также мы видим карту повешенного. Будет ли это буквально повешенный Путин? Дождемся суда в Гааге. Но карта подвешенного — точно состояние неопределенности, для Кремля она будет очень негативной и может привести к окончательному поражению в войне, — отметил Литовский.

Добавляет, видит, что в марте 2023 года кровавого диктатора может не стать.

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— Информация после марта о Путине вообще очень размытая выпадает, как будто его больше не будет на этом свете, — подчеркнул экстрасенс.

Говорит, момент наследника власти Путина – это провал Кремля. Нет того человека, который сможет вывести страну-агрессор из пропасти.

— По расписанию все кандидатуры, которые по открытым источникам могли бы прийти после Путина – приведут РФ к распаду. У всех будут имперские амбиции, и мировое сообщество не признает их, а Россия останется агрессором в глазах других государств, — сказал Виктор.

Таролог уверен, для РФ наступают очень продолжительные темные времена.