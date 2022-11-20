До 27 ноября вероятность ракетных обстрелов со стороны России остается наиболее высокой — к такому выводу пришла астролог Кристина Васильченко. По ее заявлениям, атаковать в первую очередь будут коммуникации, трубы, дороги и центры принятия решений.

Своими прогнозами Кристина поделилась в Instagram, на основании положения планет.

— Под ударом могут оказаться центры ресурсов, сбережений, накоплений, запасов. То, благодаря чему есть питание — как материальное, так и финансовое, — считает астролог.

Угроза также может нависнуть над центрами развлечений, местами торговли, заповедниками и зоопарками, а также складами и местами сбора урожая.

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Что касается областей, то в опасности центральная Украина — Винницкая, Черкасская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Полтавская области.

Что касается кремлевского диктатора, то Путина может не стать в марте 2023 года — к такому выводу пришел таролог и экстрасенс Виктор Литовский. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV он рассказал, что ждет Россию и лично Путина в 2023 году.