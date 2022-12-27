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Символічна дата: екстрасенс сказав, коли закінчиться війна в Україні

27 Грудня 2022, 19:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Победа графика

Екстрасенс та таролог Максим Гордєєв сказав, коли закінчиться війна в Україні.

За його словами, наразі він бачить, що на це знадобиться два роки.

– На даний момент показує два роки… Щоразу через вибір людини змінюється майбутнє. Наразі карти показують кілька років, – зазначив екстрасенс.

Додає, що два роки – це більш символічна дата, яка означає, що протягом цього періоду закінчиться війна.

Зараз дивляться

Також Гордєєв сказав, чи атакуватиме РФ нашу країну у новорічну ніч. За його словами, ворог не спить, і йому важливо зламати віру українців у світле майбутнє, а тому на Новий рік будуть серйозні бої.

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Війна в Україні
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