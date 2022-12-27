Экстрасенс и таролог Максим Гордеев сказал, когда закончится война в Украине.

По его словам, сейчас он видит, что на это уйдет два года.

— На данный момент показывает два года… Каждый раз из-за выбора человека меняется будущее. Сейчас карты показывают несколько лет, — отметил экстрасенс.

Добавляет, два года — это более символическая дата, которая означает, что на протяжении этого периода закончится война.

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Также Гордеев сказал, будет ли РФ атаковать нашу страну в новогоднюю ночь. По его словам, враг не спит и ему важно сломать веру украинцев в светлое будущее, а потому на Новый год будут серьезные бои.