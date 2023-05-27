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Стовідсотковий фінал: мольфар передбачив, коли впаде Кримський міст

27 Травня 2023, 09:03
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
коли впаде Кримський міст

Кримський міст знищать, однак навряд цього варто очікувати найближчим часом. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

Розклад таро показав Гордєєву, що Кримський міст “від’єднають” – його чекає вибух чи злам.

– Тобто це 100% буде, але питання у тому, коли. Зараз я бачу, що найближчим часом цього не буде. Можливо якісь провокації чи маніпуляції будуть, але сказати, що ця “біда” зараз станеться із ним, не можна, – додав Гордєєв.

Раніше Макс Гордєєв побачив повернення Україною окупованих територій. За словами мольфара, Україна вийде за свої межі і це стане своєрідним переродженням.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні Крим
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