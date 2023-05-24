Україна поверне всі свої окуповані території та навіть більше. Мольфар Макс Гордєєв розповів Ранку у великому місті, що буде з кордонами країни в осяжному майбутньому.

– Україна не тільки поверне свої території, а й вийде за межі. Це свідчить про те, що трагедія в нашій країні – це своєрідне переродження, – заявив Гордєєв.

Мольфар додав, що називає те, що відбувається в Україні, не війною, а переродженням, завдяки чому країна помітно зміниться.

– Як фенікс, Україна з попелу перетворитися на щось дуже велике і сильне. Можу на всі 100% запевнити, що ми повернемо свої землі. Щодо втрат, то нам потрібно принести цю жертву, щоб наші діти жили в щасливій країні, – запевняє Максим.

Раніше мольфар розповів, коли ЗСУ звільнять Маріуполь. На думку Гордєєва, бої за місто будуть уже наприкінці цього літа – карти показали йому жнива і захід сонця. Поки що мольфар не може сказати, коли Маріуполь буде повністю звільнений і контролюватиметься Україною.