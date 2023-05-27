Крымский мост уничтожат, однако вряд ли этого стоит ожидать в ближайшее время. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

Расклад таро показал Гордееву, что Крымский мост “отсоединят” — его ждет взрыв или взлом.

— То есть это 100% будет, но вопрос в том, когда. Сейчас я вижу, что в ближайшее время этого не будет. Возможно какие-то провокации или манипуляции будут, но сказать, что эта “беда” сейчас произойдет с ним, нельзя, — добавил Гордеев.

Ранее Макс Гордеев увидел возвращение Украиной оккупированных территорий. По словам мольфара, Украина выйдет за свои пределы и это станет своеобразным перерождением.