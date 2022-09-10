Ретроградний Меркурій триватиме з 10 вересня по 2 жовтня. Цього разу Меркурій “петлятиме” у Терезах і Діві, тим самим привертаючи увагу до тем цих двох знаків.

Чого чекати у цей період і як ретроградний Меркурій позначиться на житті знаків зодіаку, розповіла астролог Олена Молдаванова.

Будь-які контракти та домовленості, досягнуті та оформлені в період ретро Меркурія, не будуть остаточними. Вони переглядатимуться, змінюватимуться, доопрацьовуватимуться аж до кінця жовтня або взагалі зірвуться через непотрібність.

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У період ретро Меркурія ми стаємо більш розсіяними, забудькуватими та неуважними. Часто втрачаємо свої речі, листи, документи та дрібні предмети. На ретро Меркурії виходять із ладу комп’ютери, гаджети, побутова техніка, ламаються автомобілі, механізми та інша техніка.

З 10 вересня по 2 жовтня нерозумно розпочинати нові проєкти, відкривати бізнес, стартувати з навчанням, оформляти шлюб, підписувати важливі документи, купувати нову техніку, автомобіль, починати купівлю та оформлення нерухомості.

Немає сенсу відсилати резюме, ходити на співбесіди, влаштовуватись на нове місце чи вступати на посаду — все розпочате у період ретро Меркурія не буде довгим, стабільним і надійним.

З 10 вересня по 2 жовтня під забороною усі планові операції. У цей період вони не вирішать вашої проблеми і потім доведеться повертатися до цього питання ще раз.

Період ретро Меркурія не можна назвати виключно поганим. Це час, коли слід сповільнитися, зупинитися, приділити увагу питанням, які були відкладені через брак часу.

Сприятливо знайти старих друзів і родичів, відновити з ними зв’язок, корисно відновити співпрацю зі старими партнерами. У цей час варто зробити ставку на старі зв’язки, ніж нові знайомства.

Можна повернутися до справ, які зупинилися або скасувалися на минулих петлях Меркурія (10 травня – 3 червня або 14 січня – 4 лютого).