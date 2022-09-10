Ретроградный Меркурий продлится с 10 сентября до 2 октября. В этот раз Меркурий будет “петлять” в Весах и Деве, тем самым привлекая внимание к темам этих двух знаков.

Чего ждать в этот период и как ретроградный Меркурий отразится на жизни знаков зодиака, рассказала астролог Елена Молдаванова.

Любые контракты и договоренности, достигнутые и оформленные в период ретро Меркурия, не будут окончательными. Они будут пересматриваться, изменяться, дорабатываться вплоть до конца октября или вообще сорвутся по ненадобности.

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В период ретро Меркурия мы становимся более рассеянными, забывчивыми и невнимательными. Часто теряем свои вещи, письма, документы и мелкие предметы. На ретро Меркурии выходят из строя компьютеры, гаджеты, бытовая техника, ломаются автомобили, механизмы и другая техника.

С 10 сентября по 2 октября неразумно начинать новые проекты, открывать бизнес, стартовать с обучением, оформлять брак, подписывать важные документы, покупать новую технику, автомобиль, затевать покупку и оформление недвижимости.

Нет смысла отсылать резюме, ходить на собеседования, устраиваться на новое место или вступать в должность — все начатое в период ретро Меркурия не будет долгим, стабильным и надежным.

С 10 сентября по 2 октября под запретом все плановые операции. В этот период они не решат вашей проблемы и позже придется возвращаться к этому вопросу еще раз.

Период ретро Меркурия нельзя назвать исключительно плохим. Это время, когда следует замедлиться, остановиться, уделить внимание вопросам, которые были отложены из-за нехватки времени.

Благоприятно отыскать старых друзей и родственников, восстановить с ними связь, полезно возобновить сотрудничество со старыми партнерами. В этот период следует сделать ставку на старые связи, чем на новые знакомства.

Можно вернуться к делам, которые застопорились или отменились на прошлых петлях Меркурия (10 мая — 3 июня или 14 января — 4 февраля).