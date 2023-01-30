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Спирайтеся на свої бажання: гороскоп на 31 січня 2023 року

30 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 січня 2023 року передбачає гарний творчий потенціал.

За прогнозом університету Нікіфорових, розпочате сьогодні отримає стабільний і тривалий розвиток, тому уникайте сварок і невдоволення.

Спирайтеся на ваші бажання – добре сьогодні використати їх як паливо для вашої діяльності. Не бійтеся багато хотіти, але вмійте не прив’язуватися до жорстко заданого результату – ми ніколи не знаємо до кінця, що зрештою буде краще для нас.

Якщо немає бажань, то немає енергії діяти, творити, досягати – важливо дотримуватися балансу. Бажання – це те, що нас надихає, що є стимулом для подальшого розвитку.

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Згідно з гороскопом на 31.01.2023, у цей день:

  • сприятливо до 21:25 – обрізати нігті, розпочинати подорож;
  • можна до 21:25 – стригти волосся;
  • можна після 21:25 – обрізати нігті та стригти волосся, розпочинати подорож.

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