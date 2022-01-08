Учасник Битви екстрасенсів 2021 Денис Маклашевський назвав найзухваліші знаки зодіаку.

На думку екстрасенса, найзухваліший знак зодіаку – Водолій. Він завжди йде проти правил, таранячи на своєму шляху все, що хоче.

Друге місце дістається Стрільцям. Власники цього знаку роблять все на зло і проти всіх. Вони справжні королі непослуху.

Третє місце займають Терези, яким подобається процес зважування. Якщо вони зрозуміли, що їм саме потрібно, то все – прут як танки.

Раніше рейтинг найнебезпечніших знаків зодіаку склала учасниця Битви екстрасенсів на СТБ Дар’я Постнікова. Це ті люди, в яких краще не ставати на шляху.

Так, перше почесне місце дісталося Близнюкам. Їм подобається добиватися свого, а якщо щось йде проти їхнього плану, то вони стають дратівливими, агресивними та непередбачуваними.

Власники цього знака можуть використовувати агресію як стратегію. При цьому їм байдуже, хто саме постраждає.

Друге місце дісталося Скорпіонам. Вони емоційні, ревниві та мстиві. Якщо ви перейшли дорогу власнику цього знака – пощади не чекайте, оскільки вони точно не страждатимуть на самоті, зробивши все, щоб отруїти життя кривднику.

Детальний рейтинг найнебезпечніших знаків зодіаку – читайте на Фактах ICTV.