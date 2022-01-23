Спадкова відьма та учасниця Битви екстрасенсів Марія Тиха склала рейтинг найтоксичніших знаків зодіаку. Від них краще триматися якомога далі, або ж просто уникати конфліктів. Невиправдана агресія, скепсис, імпульсивні висловлювання — відмінні риси токсичних людей.

Перше місце – Овен

Упертість та егоїзм нерідко роблять представників цього знака абсолютно нестерпними. Чуйними людьми їх назвати важко – шанс отримати відмову у проханні дуже великий. Вони здатні висловити свою думку, навіть якщо їх про це не просили, причому часто говорять необдумано. Гучними словами можна легко поранити оточення – сім’ю, друзів, колег по роботі.

Друге місце – Рак

Людей із цим знаком зодіаку можна назвати тиранами – вони вміло маніпулюють людьми за допомогою образ. У такий спосіб вони псують життя як собі, так і оточенню – усі мають танцювати під їхню сопілку. Раки не вміють відверто казати, що їх не влаштовує. Але готові закритися у собі доти, доки їхні проблеми не вирішить хтось інший.

Третє місце – Скорпіон

Головний зодіакальний токсичний тиран та деспот. Скорпіон – це втілення влади, і тут нічого додати. Але маніпуляції приносять свої плоди — багато хто й не проти потрапити під владу цього знаку зодіаку. Люди вважають, що вони зможуть отримати з цього зиск.

Раніше Марія Тиха склала рейтинг найпсихованіших знаків зодіаку. Багато хто і не здогадується, що в їхньому житті дуже багато імпульсивних людей.