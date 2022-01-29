Знаки зодіаку мають різні характери, а в деяких з них невелика сумісність. Проте є три знаки зодіаку, яких точно можна назвати з різних причин нестерпними.

Рейтинг склала учасниця Битви екстрасенсів Марія Тиха.

Перше місце – Водолії

Вважається, що через свій неврівноважений характер і зайве побоювання критики представники цього знака здатні побачити образу там, де вона й не малась на увазі. Образи – це лише спочатку, потім вони спокійно можуть вдатися до помсти.

До того ж Водолій – ще й найхолодніший знак зодіаку. У справах, де потрібні його співчуття та підтримка, Водолій часто емоційно надто холодний.

Друге місце – Телець

Тельці відрізняються імпульсивністю. Люди, народжені під цим знаком, здатні щодня впадати в істеричний стан. Більше того, вони не будуть мовчки відсиджуватися, ковтаючи сльози. Можливі сцени з биттям посуду, криками та звинуваченнями: справедливими й ні.

Починати з ними суперечку не радять, оскільки конфлікт може стати лише серйознішим.

Третє місце – Леви

Лев за багатьма пунктами займає лідируючі позиції. Проте, на жаль, нервова система представників цього знака здатна залишатися недоторканою лише тоді, коли Лев навмисно вибрав усамітнення, цілеспрямовано відсторонившись від суспільства.

Якщо ж ні, то у досить молодому віці від емоційних навантажень і темпераменту страждає кожен другий типовий представник знака.

Гарячий характер – це те, що робить Лева підкорювачем безлічі вершин, але водночас за все доводиться платити нервами.