Нумеролог Владислав Грицай переконаний, що війна в Україні може закінчитися у 2023 році.

За його словами, 2023 рік у сумі дає сімку – цифру цінностей, трансформацій і переходу з одного стану в інший.

– Для України наступний рік – це період змін. Ми будемо заново відбудовувати межі своєї ментальності, а також – і саму Україну, – переконаний Грицай.

Нумеролог вважає, що війна в Україні може скінчитися у 2023 році, але одразу відвоювати Донбас і Крим навряд чи вдасться. З точки зору нумерології, більш успішним часом для цього буде 2024 рік.