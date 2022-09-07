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Війна може закінчитися у 2023, але Донбас і Крим повернемо пізніше – нумеролог

7 Вересня 2022, 16:13
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Війна може закінчитися у 2023, але Донбас і Крим повернемо пізніше - нумеролог

Нумеролог Владислав Грицай переконаний, що війна в Україні може закінчитися у 2023 році.

За його словами, 2023 рік у сумі дає сімку – цифру цінностей, трансформацій і переходу з одного стану в інший.

– Для України наступний рік – це період змін. Ми будемо заново відбудовувати межі своєї ментальності, а також – і саму Україну, – переконаний Грицай.

Нумеролог вважає, що війна в Україні може скінчитися у 2023 році, але одразу відвоювати Донбас і Крим навряд чи вдасться. З точки зору нумерології, більш успішним часом для цього буде 2024 рік.

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Теги
Війна в Україні Донбас Крим
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