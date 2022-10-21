Сонячне затемнення 25 жовтня: яким буде для України та що не можна робити

25 жовтня відбудеться часткове сонячне затемнення, яке буде видно у Європі, на Близькому Сході, в Центральній Азії, Західному Сибіру та на північному сході Африки. Початок його спостерігатиметься з 11:58, і триватиме воно до 16:02 за київським часом.

Астролог Ольга Медвецька категорично не радить дивитися на сонце в цей період навіть через сонцезахисне скло.

– Особливо ця рекомендація стосується дітей. Найчутливішими щодо самопочуття будуть вагітні та жінки, що годують, а також літні люди. А найбільший вплив відчують ті, хто народився в близькі до затемнення дні – з 20 до 30 жовтня, – додає вона.

Сонячне затемнення 25 жовтня проходитиме у знаку Скорпіона, яким керує планета Плутон. Це свідчить про те, що відбудуться події, які можуть трансформувати світ.

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Це стосуватиметься енергетичної сфери, а ще у світі відбуватиметься переділ сфер впливу, влади.

Затемнення проходитиме у з’єднанні з Венерою, що посилює ймовірність трансформації фінансової та банківської сфер.

Затемнення завжди стають тлом для доленосних подій і впливають на людей, приносячи їм неспокій у найближчі до таких дат дні. Проте нинішнє затемнення буде ще важчим, оскільки воно супроводжуватиметься й іншими напруженими положеннями та аспектами на небосхилі.

– По-перше, Плутон, який є однією з ключових фігур цього затемнення, перебуватиме у напруженому аспекті до точки затемнення. Це однозначно дасть потужну ескалацію на військовій арені. Можливі повторні наступи противника на вже звільнені території, – каже Медвецька.

За словами астролога, також дуже гнітючим буде вплив інформаційної “обробки” світу ворогом.

– Потрібно розуміти, що будуть нові дуже неприємні вкиди і заяви з їхнього боку, тож не слід піддаватися цьому впливу. Тут було б дуже доречним відключення російських каналів у світі, адже вони досі мають величезний вплив на людей, і це є однією з причин, чому підтримка путінського режиму шириться, а заклики до України з вимогами капітулювати, на жаль, не стихають. Люди перебувають під впливом надзвичайно сильної пропаганди, про що свідчить напружений аспект між Меркурієм і Плутоном, – додає вона.

Марс – планета війни перебуває в напруженні і лишатиметься в тому ж аспекті в день затемнення до планети розширення та експансії Юпітера, що підтверджує повторні спроби рашистів наступати на українські території, а також посилити обстріли наших територій. Водночас існує висока ймовірність застосування зброї масового ураження, хімічної, біологічної зброї – через квадрат Марса до Нептуна.

Чи відбудуться важливі події саме в цей день, 25 жовтня? Можливо так, а можливо й ні. Адже події, спричинені впливом затемнень, розвиваються протягом місяця до та місяця після затемнення.

За словами астролога, ми вже спостерігаємо за деякими з них. Наприклад, те, що Україна опинилася на межі енергетичної катастрофи – це вже є впливом сонячного затемнення, хоча інші аспекти теж брали участь у цьому.

– Слід розуміти, що події, які принесе це затемнення, стануть джерелом трансформації, оскільки Плутон, що керує нинішнім затемненням, і є планетою трансформацій. Але робить він це жорсткими способами, а іноді й через знищення. Тому для багатьох людей така трансформація відбудеться через щось не дуже некомфортне. Проте попереду на нас чекає ще одне затемнення – місячне, яке відбудеться 8 листопада і завершить цей коридор затемнень. Ось його вплив передбачити справді надзвичайно важко, адже воно проходитиме у з’єднанні з планетою несподіванок – Ураном, – каже Медвецька.

Проте цей непростий період, хоч би яким нестерпним він був, несе за собою злам у війні, хоч і не одномоментний.

– Україна неодмінно вистоїть, вона матиме неначе підтримку з неба – буде гармонійний аспект від точки затемнення до натального Сонця України, що є гарним знаком. А загалом це затемнення принесе Україні багато змін у сфері партнерства, – переконана астролог.

Хоча сонячне затемнення має у своїй природі початок нового, Медвецька радить утриматися від починань протягом усього коридору затемнень, який триватиме до 8 листопада, якщо ви не хочете, щоб новий старт мав відголоски протягом багатьох років вашого життя. Наприклад, для початку лікування чи процесу розлучення це не найкращий період.

І навіть якщо це щось, в чому ви впевнені і не проти пролонгованості в часі, все одно не слід починати за 3 дні до та після дня затемнення.

Краще дні до затемнення присвятити очищенню свого простору, думок, зв’язків, контактів. А день затемнення провести за можливості ближче до природи і приділити увагу духовним практикам.