25 октября состоится частичное солнечное затмение, которое будет видно в Европе, на Ближнем Востоке, Центральной Азии, Западной Сибири и на северо-востоке Африки. Начало его будет наблюдаться с 11:58 и оно продлится до 16:02 по киевскому времени.

Астролог Ольга Медвецкая категорически не советует смотреть на солнце в этот период даже через солнцезащитное стекло.

– Особенно эта рекомендация касается детей. Самыми чувствительными относительно самочувствия будут беременные и кормящие женщины, а также пожилые люди. А наибольшее влияние ощутят люди, родившиеся в близкие к затемнению дни – с 20 по 30 октября, – добавляет она.

Солнечное затмение 25 октября будет происходить в знаке Скорпиона, которым управляет планета Плутон. Это свидетельствует о том, что будут происходить события, которые могут трансформировать мир.

Сейчас смотрят

Это касается энергетической сферы, а также в мире будет осуществляться передел сфер влияния, власти.

Затмение будет проходить в соединении с Венерой, что усиливает вероятность трансформации финансовой и банковской сфер.

Затмение всегда становятся фоном для судьбоносных событий и влияют на людей, принося им беспокойство в ближайшие к таким датам дни. Однако нынешнее затмение будет еще тяжелее, поскольку будет сопровождаться и другими напряженными положениями и аспектами на небосклоне.

— Во-первых, Плутон, который является одной из ключевых фигур этого затмения будет в напряженном аспекте к точке затмения. Это однозначно даст мощную эскалацию на военной арене. Возможны повторные наступления противника на уже освобожденные территории, — говорит Медвецкая.

По словам астролога, также очень удручающим будет влияние информационной “обработки” мира врагом.

— Нужно понимать, что будут новые очень неприятные вбросы и заявления с их стороны, поэтому следует не поддаваться этому влиянию. Здесь пришлось бы очень кстати отключение российских каналов в мире, поскольку они до сих пор имеют огромное влияние на людей, и это является одной из причин, почему поддержка путинского режима продолжается, а призывы к Украине с требованиями капитулировать, к сожалению, не утихают. Люди находятся под влиянием чрезвычайно сильной пропаганды, о чем свидетельствует напряженный аспект между Меркурием и Плутоном, — добавляет она.

Марс — планета войны — находится в напряжении и будет оставаться в том же аспекте в день затмения к планете расширения и экспансии — Юпитеру, что подтверждает повторные попытки рашистов наступать на украинские территории, а также усилить обстрелы наших территорий. Пре этом высока вероятность применения оружия массового поражения, химического, биологического оружия — в связи с квадратом Марса к Нептуну.

Произойдут ли важные события именно в этот день, 25 октября? Возможно да, а возможно и нет. Ведь события, вызванные влиянием затмений, развиваются в течение месяца до и месяца после затмения.

По словам астролога, мы уже наблюдаем некоторые из них. Например, то, что Украина оказалась на грани энергетической катастрофы — это уже является воздействием солнечного затмения, хотя другие аспекты тоже участвовали в этом.

– Следует понимать, что события, которые принесет это затмение, станут источником трансформации, поскольку Плутон, управляющий нынешним затмением, и является планетой трансформаций. Но делает он это жесткими способами, а иногда и через уничтожение. Поэтому для многих людей такая трансформация произойдет через что-то не очень некомфортное. Однако впереди нас ждет еще одно затмение — лунное, которое состоится 8 ноября и завершит этот коридор затмений. Вот его влияние предсказать действительно чрезвычайно трудно, поскольку оно будет проходить в соединении с планетой неожиданностей — Ураном, — говорит Медвецкая.

Однако этот непростой период, каким бы невыносимым он ни был, несет за собой слом в войне, хоть и не одномоментный.

— Украина непременно выстоит, она будет иметь как будто поддержку с неба — будет гармоничный аспект от точки затмения до натального Солнца Украины, что является хорошим знаком. А в целом это затмение принесет Украине много изменений в сфере партнерства, — убеждена астролог.

Хотя солнечное затмение имеет в своей природе начало нового, Медвецкая советует воздержаться от начинаний в течение всего коридора затмений, который продлится до 8 ноября, если вы не хотите, чтобы новый старт давал отголоски в течение многих лет вашей жизни. Например, для начала лечения или процесса развода это не лучший период.

И даже если это что-то, в чем вы уверены и не против пролонгированности во времени, все равно не следует начинать за 3 дня до и после дня затмения.

Лучше дни до затмения посвятить очищению своего пространства, мыслей, связей, контактов. А день затмения провести по возможности ближе к природе и уделить внимание духовным практикам.