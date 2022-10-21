Сонячне затемнення 25 жовтня буде щедрим на несприятливі події для Росії та пришвидшить процес втрати Володимиром Путіним влади.

За словами астрологів Олексія та Ганни Суханових, більша частина сонячного затемнення відбуватиметься на території Росії. Тому саме там варто очікувати на несприятливі події, які відбуватимуться до наступного затемнення 20 квітня 2023 року.

– Це затемнення більшою мірою негативно впливатиме на політиків, громадських людей, акторів (пропагандистів), інституції влади. Воно ще більше прискорить процеси втрати влади у правлячої верхівки Росії, — переконані вони.

За словами астрологів, за один-два тижні до сонячного затемнення і кілька тижнів після нього у правлячої верхівки РФ з’являтиметься більше бажання використати владу, щоб задовольнити свої амбіції. Саме це може підвищити градус ядерного шантажу. Попри це, ймовірність ядерної війни Суханови оцінюють як мінімальну.