Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Астрологія

Сонячне затемнення 25 жовтня: коли почнеться в Україні та де дивитися онлайн

25 Жовтня 2022, 09:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сонячне затемнення 25 жовтня: коли почнеться в Україні та де дивитися онлайн
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 25 жовтня, відбудеться рідкісне сонячне затемнення, яке частково зможуть побачити і в Україні. На території нашої країни його можна буде спостерігати у проміжку часу – 12:17 – 15:04. Все залежить від регіону.

За словами кандидата географічних наук та синоптика Ігоря Кібальчича, максимальна фаза затемнення припаде на 13:28 – 13:50. Сонячний диск буде закрито на 47-65%. Про це він написав у Facebook.

Варто зазначити і те, що в багатьох місцях України очікується похмура погода, проте засмучуватися не варто, якщо знаєте – де подивитись затемнення онлайн.

Зараз дивляться

Онлайн-трансляція сонячного затемнення 25 жовтня

Таке сонячне затемнення вчені називають Сарос 124. Воно особливе і відбудеться наступного разу через 18 років.

Коридор затемнень, який небеса відкриють сьогодні, триватиме до 8 листопада. Варто зазначити, що перший цього року вже був – з 30 квітня до 16 травня.

Все, що відбувається в космосі, так чи інакше впливає на все живе на нашій землі, тому слід знати деякі рекомендації. Детальніше про те, що робити під час затемнення – читайте на Фактах ICTV.

Читайте також:
Сонячне затемнення 25 жовтня: яким буде для України та що не можна робитиСонячне затемнення принесе ескалацію на фронті, є ризик використання хімічної зброї – астролог

Теги
Онлайн трансляція Сонячне затемнення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь