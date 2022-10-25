Сьогодні, 25 жовтня, відбудеться рідкісне сонячне затемнення, яке частково зможуть побачити і в Україні. На території нашої країни його можна буде спостерігати у проміжку часу – 12:17 – 15:04. Все залежить від регіону.

За словами кандидата географічних наук та синоптика Ігоря Кібальчича, максимальна фаза затемнення припаде на 13:28 – 13:50. Сонячний диск буде закрито на 47-65%. Про це він написав у Facebook.

Варто зазначити і те, що в багатьох місцях України очікується похмура погода, проте засмучуватися не варто, якщо знаєте – де подивитись затемнення онлайн.

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Онлайн-трансляція сонячного затемнення 25 жовтня

Таке сонячне затемнення вчені називають Сарос 124. Воно особливе і відбудеться наступного разу через 18 років.

Коридор затемнень, який небеса відкриють сьогодні, триватиме до 8 листопада. Варто зазначити, що перший цього року вже був – з 30 квітня до 16 травня.

Все, що відбувається в космосі, так чи інакше впливає на все живе на нашій землі, тому слід знати деякі рекомендації. Детальніше про те, що робити під час затемнення – читайте на Фактах ICTV.