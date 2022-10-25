Сегодня, 25 октября, состоится редкостное солнечное затмение, которое частично смогут увидеть и в Украине. На территории нашей страны его можно будет наблюдать в промежутке времени — 12:17 — 15:04. Все зависит от региона.

По словам кандидата географический наук и синоптика Игоря Кибальчича, максимальная фаза затмения придется на 13:28 — 13:50. Солнечный диск будет закрыт на 47-65%. Об этом он написал в Facebook.

Стоит отметить и то, что во многих местах Украины ожидается пасмурная погода, однако отчаиваться не стоит, если знаете — где посмотреть затмение онлайн.

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Онлайн-трансляция солнечного затмения 25 октября

Такое солнечное затмение ученые называют Сарос 124. Оно особенное и состоится в следующий раз через 18 лет.

Коридор затмений, который небеса откроют сегодня, продлится до 8 ноября. Стоит отметить, что первый в этом году уже был — с 30 апреля до 16 мая.

Все, что происходит в космосе, так или иначе влияет на все живое на нашей земле, поэтому следует знать некоторые рекомендации. Детальнее о том, что делать во время затмения — читайте на Фактах ICTV.