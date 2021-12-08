У 2022 році очікуються два місячні та два сонячні затемнення. Тим самим вони утворюють два коридори затемнень.

Календар затемнень на 2022 рік:

30 квітня – сонячне затемнення;

16 травня – місячне затемнення;

25 жовтня – сонячне затемнення;

8 листопада – місячне затемнення.

Що робити під час затемнень

У цей час варто заспокоїти свій розум, тому що нескінченне метушіння призводить до неправильних рішень. Це важливо, оскільки помилки в період затемнення можуть мати вплив на ваше життя ще багато років. Перед тим, як ухвалювати рішення в цей період, поставте собі два простих питання: Чи буду я цим займатися наступні 18 років? Чи всі ризики я прорахував?

Цей період має і позитивні моменти. Наприклад, якщо щось відбувається не з вашої волі в цей час, то це на краще.

Крім того, бережіть своє психологічне здоров’я, тому що під час затемнення можливі неконтрольовані сплески емоцій. У період місячних затемнень це тягне за собою агресію, скандали тощо. Тому краще звернути увагу на побутові речі.

Також слідкуйте за тим, що ви їсте під час затемнень. Краще відмовитись від важкої їжі ще хоча б за день до затемнення.

Коридори затемнень

30 квітня на жителів Землі очікує сонячне затемнення у знаку Тельця, а 16 травня – повне місячне затемнення у Скорпіоні. Це і буде перший коридор затемнень.

25 жовтня – сонячне затемнення у Скорпіоні, а 8 листопада – місячне у Тельці.

За словами астролога Анастасії Коритцевої, під час коридорів затемнень відбуваються події, на які нам важко вплинути. Однак може бути таке, що ми матимемо можливість самостійно створити ситуацію, яка сильно вплине на нашу долю.

Період затемнень може принести значні зміни та повороти тим, у кого важливі планети та точки гороскопу народження будуть зачеплені точками затемнень.