4 грудня 2021 року – повне сонячне затемнення. У цей період Місяць перебуває в такому положенні щодо Землі, що візуально повністю перекриває Сонце. Але це явище особливе не лише з астрономічного погляду. Енергетика цього періоду дуже суперечлива, стверджує учасниця 21 сезону Битви екстрасенсів на СТБ, ясновидиця із Азербайджану, Жаля Алекперова.

Що ж обіцяє представникам зодіакальних сузір’їв сонячне затемнення і в яких сферах життя варто проявити максимальну обережність, дізнайтесь у матеріалі.

Овни

Енергетика цього періоду може помітно посилити конфлікти у сфері особистих стосунків Овнів. А тому намагайтеся уникати суперечок зі своєю половинкою та будьте обережнішими з критикою на адресу партнера.

Тельці

Зірки радять звернути увагу до професійну сферу діяльності. У період сонячного затемнення і через кілька днів після Тельці можуть бути дуже розсіяними. І щоб не допустити прикру помилку, намагайтеся перевіряти ще раз себе.

Близнюки

У цей період зірки радять Близнюкам уникати спонтанних і необдуманих покупок. Є велика ймовірність, що ваші витрати будуть недоцільними, і ви пошкодуєте про ухвалене раніше рішення.

Раки

Зірки обіцяють Ракам приплив натхнення. Зараз ви можете згенерувати чимало добрих ідей. Не проґавте такий момент.

Леви

Розташування небесних тіл може спонукати Левів до апатії. І тут не варто боротися із собою. Дозвольте собі відволіктися і нічого не робити. Небагато відпочинку вам не завадить!

Діви

У цей період зірки обіцяють Дівам прибуток. Представники знака можуть знайти додатковий спосіб заробітку та помітно покращити свій добробут. Головне – бути уважнішими до шансів, які дає доля.

Терези

Зірки радять Терезам уважніше ставитися до свого здоров’я. Існує велика ймовірність загострення хронічних захворювань. І краще вчасно зайнятися їхньою профілактикою.

Скорпіони

Для Скорпіонів сонячне затемнення – зручний період, щоб позбутися шкідливих звичок. Сила волі представників знака наразі буде на максимумі. Тому саме час змінити ставлення до себе!

Стрільці

Не варто поспішати з висновками про події, що відбуваються. Зірки підштовхуватимуть вас до надмірної категоричності. І те, що ви сприймаєте як невдалий збіг обставин, насправді може стати шансом змінити своє життя на краще. Головне – придивитися!

Козероги

Енергетика цього періоду обіцяє Козерогам позитивні зміни у сфері особистих відносин. У цей час представники знаку можуть залагодити давні сварки з партнером. Головне – не боятися проявити ініціативу та зробити перший крок!

Водолії

У цей період Водолії можуть мати справу з перешкодами на своєму шляху. І тут не варто поспішати та кидатися “на амбразуру”. Наберіться терпіння. Незабаром у вас з’явиться альтернативна можливість обійти перешкоду.

Риби

У цей період Рибам варто бути уважнішими до своїх снів і внутрішніх відчуттів. Ваша інтуїція буде на висоті. А тому варто уважніше дослухатися до її підказок.