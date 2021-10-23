Де силою не взяти, потрібна там кмітливість, говорив байкар Іван Крилов. Схоже, що він мав справу з Водоліями, оскільки в рейтингу професійних хитрунів вони посідають почесне перше місце.

Учасниця Битви екстрасенсів на СТБ Марія Тиха назвала найхитріші знаки зодіаку – далі в матеріалі.

У рейтингу перше місце посідають Водолії. Найчастіше саме люди з цими знаками стають шахістами, інтелектуалами і улюбленцями суспільства.

Від інтриг, які люблять плести з усіма і навіть із самим собою, отримують справжнє задоволення. Заплутавшись у складних схемах остаточно, намагаються виплисти за рахунок своєї нервової системи.

Водолії вміють будувати складні конструкції, серед інших знаків у цьому їм немає рівних. Вони можуть жити двома, трьома, чотирма життями і водночас залишатися собою.

Крім того, володарі цього знака чудово вміють маніпулювати, особливо у фінансовій та любовній сферах. Хитрість в особистому житті пояснюється все тією ж тягою до драми і яскравих емоцій.

Друге місце серед найхитріших знаків зодіаку посідають Близнюки, які чимось схожі на Водоліїв. Вони готові на суперечки і конфлікти через те, що в них живуть дві особистості. Інакше просто не можуть.

Посміхаючись, Близнюки вестимуть боротьбу із собою та всім світом. Їм властиво плести павутину зі слів і будувати складні комбінації, щоб не діяти безпосередньо.

Третє місце в рейтингу посідають Діви, які є постійними моралістами. Вони вичитують рідних і близьких, “обдаровуючи” їх моралями.

Діви думають, що завжди і в усьому праві, заради цього можуть брехати і плести плітки. Крім того, цьому знаку властиво ускладнювати будь-що.