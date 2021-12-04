4 декабря 2021 года — полное солнечное затмение. В этот период Луна находится в таком положении относительно Земли, что визуально полностью “перекрывает” Солнце. Но это явление особенно не только с астрономической точки зрения. Энергетика данного периода весьма противоречива, утверждает участница 21 сезона Битвы экстрасенсов на СТБ, ясновидящая из Азербайджана, Жаля Алекперова.

Что же сулит представителям зодиакальных созвездий солнечное затмение и в каких сферах жизни стоит проявить максимальную осторожность, узнайте в материале.

Овны

Энергетика этого периода может заметно усилить конфликты в сфере личных отношений Овнов. А потому старайтесь избегать споров со своей половинкой и будьте осторожнее с критикой в адрес партнера.

Тельцы

Звезды советуют обратить внимание на профессиональную сферу деятельности. В период солнечного затмения и несколькими днями после Тельцы могут быть весьма рассеянными. И чтобы не допустить досадную ошибку старайтесь перепроверять себя.

Близнецы

В этот период звезды советуют Близнецам избегать спонтанных и необдуманных покупок. Есть большая вероятность, что ваши растраты будут нецелесообразными, и вы пожалеете о принятом ранее решении.

Раки

Звезды сулят Ракам прилив вдохновения. Сейчас вы можете сгенерировать немало хороших идей. Не упустите такой момент.

Львы

Расположение небесных тел может подтолкнуть Львов к апатии. И здесь не стоит бороться с собой. Позвольте себе отвлечься и ничего не делать. Немного отдыха вам не помешает!

Девы

В этот период звезды сулят Девам прибыль. Представители знака могут найти дополнительный способ заработка и заметно улучшить своt благосостояние. Главное — быть внимательнее к шансам, которые дает судьба.

Весы

Звезды советуют Весам внимательнее относиться к своему здоровью. Есть большая вероятность обострения хронических заболеваний. И лучше вовремя заняться их профилактикой.

Скорпионы

Для Скорпионов солнечное затмение — удачный период, чтобы избавиться от вредных привычек. Сила воли представителей знака сейчас будет на максимуме. А потому самое время поменять отношение к себе!

Стрельцы

Не стоит торопиться с выводами о происходящих событиях. Звезды будут подталкивать вас к чрезмерной категоричности. И то, что вы воспринимаете как неудачное стечение обстоятельств, на самом деле может оказаться шансом изменить свою жизнь к лучшему. Главное — присмотреться!

Козероги

Энергетика данного периода сулит Козерогам положительные изменения в сфере личных отношений. В это время представители знака могут уладить давние ссоры с партнером. Главное — не бояться проявить инициативу и сделать первый шаг!

Водолеи

В этот период Водолеи могут столкнуться с преградами на своем пути. И здесь не стоит спешить и бросаться “на амбразуру”. Наберитесь терпения. Совсем скоро у вас появится альтернативная возможность обойти препятствие.

Рыбы

В этот период Рыбам стоит быть внимательнее к своим снам и внутренним ощущениям. Ваша интуиция будет на высоте. А потому стоит внимательнее прислушиваться к ее подсказкам.