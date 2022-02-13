Секс-гороскоп для всіх знаків зодіаку на 14 лютого 2022 року склала астролог Наталя Подольська.

Лютий дійсно місяць усіх закоханих. 14 лютого 2022 року небесна канцелярія особливо добра до тих, хто хоче кохання. Практично весь лютий на небі з’єднання Марса та Венери, тому дуже багато пар мають у цей період шанс вивести свої стосунки на новий рівень.

Особливо це стосується тих, чиє кохання зародилося влітку 2021 року, під час попереднього поєднання Марса та Венери. Люди, які довго придивлялися один до одного, може навіть не один рік, саме в лютому 2022 можуть зважитися на початок стосунків.

Люди, яким вже далеко за 40 можуть у лютому 2022 року зустріти своє кохання. Причому події розвиватимуться стрімко.

Отже, що чекає 14 лютого типових представників знаків зодіаку, бо докладніше ви можете дізнатися тільки звернувшись до професійного астролога.

Овен

Людмила Прокопівна + Новосельцев

У лютому ви дуже багато уваги приділяєте своїй кар’єрі. Переключиться, подивіться на всі боки, чи не нудьгує у вашому офісі якась мимра з фільму Службовий роман. Саме час розглядіти серед оточуючих «мимр» гарну милу жінку і закрутити з нею роман. Службовий. Тут і до сексу у робочому кабінеті недалеко.

Телець

Професор + студентка

Тельці, які ще навчаються в інститутах, ваш час настав. Любовний. Настав час відволіктися від заліків та іспитів, і поринути у світ романтики, прямо не виходячи зі стін альма-матер. У студенток можуть скластись пари з викладачами, у студентів – з дівчатами з інших країн. Обійми в аудиторії, що може бути романтичнішим. Самотнім Тільцям, які у солідному віці, рекомендую звернути увагу на залицяльників/подружок з-за кордону.

Близнюки

Боні + Клайд

Хто запалить вогонь пристрасті у лютому, то це Близнюки. Екстремальні ситуації, вибух адреналіну, секс найнебезпечніший в найнебезпечніших місцях – це список ваших справ на лютий. Тільки не перестарайтеся у пошуках пригод, інакше опинитеся на лікарняному ліжку. Хоч ви і там знайдете змогу скрасити самоту.

Рак

Наречений + наречена

Раки в лютому вирушають до РАГСу оформляти відносини зі своїми коханими. Найчастіше, після довгого періоду гарних залицянь або навіть після життя у цивільному шлюбі. Шлюбна ніч обіцяє бути дуже романтичною. Головне, щоби родичі не напросилися в гості з ночівлею. А ось самотні Раки матимуть шанс зустріти другу половинку серед своїх клієнтів.

Лев

Жар-птиця + Іванко

Леви, вам у лютому не до відпочинку. Тому є всі шанси закрутити любовний роман прямо на робочому місці. Ніжні поцілунки, у той час, коли колеги працюють у поті чола і навіть не підозрюють, що відбувається за найближчими дверима. Не засмучуйтеся, якщо до лікарні потрапите ви або ваш вихованець, адже саме там може початися ваша нова любовна історія, яка матиме бурхливе продовження. У багатьох Львів реалізується давня сексуальна фантазія – пацієнт + медсестра.

Діви

Попелюшка + Принц

Дівам, попри їх природний трудоголізм, настав час відірватися від роботи, і відвідати місця відпочинку – кафе, ресторани, розважальні центри. І вдягтися у щось яскраве. Та не будьте такими буками. Вас чекає час розкішних залицянь, цукерок та букетів. Чи дійде у лютому до сексу? А у вас взагалі часто до нього доходить, Діви?

Терези

Царівна Жаба + Іван Царевич

Говорять, що Доля знайде і на грубці. Терези, це про ваші любовні пригоди у лютому. Саме час спокійно сидіти вдома, як Царівна Жаба у своєму ставку, і прийде до вас Іван Царевич. Не знаю вже, в образі царевича чи електрика-сантехніка-кур’єра, але від долі не втечеш. А що може бути краще за чай-каву з домашніми пирогами та затишним продовженням вечора у теплі-добрі?

Скорпіон

Катерина + Гоша, він же Гога, він же Юра

Пам’ятаєте героїню фільму Москва сльозам не вірить, яка зустріла свою долю у заміській електричці? Скорпіони, у лютому це ваш варіант. Електричка, автобус, поїзд, таксі тобто, будь-який вид наземного транспорту подарують вам незабутнє знайомство. А якщо нікуди їхати не збираєтеся, то може закрутитись любовний роман із сусідкою/сусідом. А також може про себе нагадати шкільне кохання. Сімейні Скорпіони захочуть перевірити свої автомобілі на предмет використання їх для чогось цікавішого, ніж пересування.

Стрілець

Малюк + Карлсон

Стрільців чекають гастрономічні та ресторанні тури, а коли смачно поїв, вже якось не до романтики. Та й гроші Стрілець не для того накопичував, щоб їх зараз витратити на історію, яка ще незрозуміло як закінчиться. Чи є шанс у Стрільців на романтику у лютому? Є, якщо вони щедрі. Великодушність Стрільців окупиться багаторазово, і будуть тоді і секс і романтика.

Козеріг

Король + Королева

Козероги, ви переможці лютого. Саме ваше життя буде прикрашене надзвичайною романтикою та неземною пристрастю. Ваше терпіння буде винагороджене багаторазово. Усю зиму 2022 року ви запам’ятаєте як період у вашому житті

Виконання найсміливіших планів, здійснення мрій. Людина, до якої ви так довго придивлялися, зробить перший крок (якщо це чоловік) або відповість на ваші почуття (якщо це жінка).

Водолій

Русалочка + Принц

Сумна казка про Русалочку та Принца може втілитися у житті Водоліїв. Саме в лютому буде ситуація, коли вам доведеться чимось пожертвувати в ім’я кохання, і не факт, що ця жертва буде оцінена вашою другою половинкою. А ось одружені/заміжні Водолії можуть таємно закохатися, бігати на побачення, як у молодості, мріяти про нове життя. Адюльтер може привести Водоліїв до болісного розлучення або затяжної депресії.

Риби

Старий + Золота рибка

Довго дружити і не помічати, що на вас дивляться закоханими очима – історія на кшталт Риб. Довго бути парою і перевести коханого у френдзону – це теж про Риб. Лютий – час біганини між коханням та дружбою. Дружній секс і всепоглинальна платонічна любов. Не дивуйтеся, дорогі Риби, якщо в результаті таких пригод ви залишитеся біля розбитого корита.