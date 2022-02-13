Секс-гороскоп для всех знаков зодиака на 14 февраля 2022 года составила астролог Наталья Подольская.

Февраль действительно месяц всех влюбленных. 14 февраля 2022 года небесная канцелярия особенно добра к тем, кто хочет любить. Практически весь февраль на небе соединение Марса и Венеры, поэтому очень много пар в этот период имеют шанс вывести свои отношения на новый уровень.

Особенно это касается тех, чья любовь зародилась летом 2021 года, во время предыдущего сочетания Марса и Венеры. Люди, которые долго присматривались друг к другу, может даже не один год, именно в феврале 2022 года могут решиться на начало отношений.

Люди, которым уже далеко за 40 могут в феврале 2022 года встретят свою любовь. Причем, события будут развиваться стремительно.

Итак, что ожидает 14 февраля типичных представителей знаков зодиака, так как подробнее вы можете узнать только обратившись к профессиональному астрологу.

Овен

Людмила Прокоповна + Новосельцев

В феврале вы очень много внимания уделяете своей карьере. Переключитесь, посмотрите на мир вокруг, не скучает ли в вашем офисе какая-то мымра из фильма Служебный роман. Самое время разглядеть среди окружающих мымр красивую милую женщину и закрутить с ней роман. Служебный. Здесь и до секса в рабочем кабинете недалеко.

Телец

Профессор + студентка

Тельцы, которые еще учатся в институтах, ваше время пришло. Пора отвлечься от зачетов и экзаменов, и погрузиться в мир романтики, прямо не выходя из стен альма-матер. У студенток могут составиться пара с преподавателями, у студентов – с девушками из других стран. Объятия в аудитории, что момут быть более романтичным. Одиноким Тельцам в солидном возрасте рекомендую обратить внимание на поклонников/подружек из-за границы.

Близнецы

Бонни + Клайд

Кто зажжет огонь страсти в феврале, так это Близнецы. Экстремальные ситуации, взрыв адреналина, секс в самых опасных местах – это список ваших дел на февраль. Только не переусердствуйте в поисках приключений, иначе окажетесь на больничной койке. Хотя вы и там найдете возможность скрасить одиночество.

Рак

Жених + невеста

Раки в феврале отправляются в ЗАГС оформлять брак со своими любимыми. Чаще всего, после долгого периода хороших ухаживаний или даже после жизни в гражданском браке. Брачная ночь обещает быть очень романтичной. Главное, чтобы родственники не напросились в гости с ночевкой. А вот одинокие Раки будут иметь шанс встретить вторую половинку среди своих клиентов.

Львы

Жар Птица + Иванко

Львы, вам в феврале не до отдыха. Потому есть все шансы закрутить любовный роман прямо на рабочем месте. Нежные поцелуи, в то время когда коллеги работают в поте лица и даже не подозревают, что происходит за ближайшей дверью. Не огорчайтесь, если в больницу попадете вы или ваш ухажер, ведь именно там может начаться ваша новая любовная история, которая будет иметь бурное продолжение. У многих Львов реализуется давняя сексуальная фантазия – пациент + медсестра.

Девы

Золушка + Принц

Девам, несмотря на их естественный трудоголизм, пора оторваться от работы и посетить места отдыха – кафе, рестораны, развлекательные центры. И одеться во что-то яркое. Но не будьте такими буками. Вас ждет время роскошных ухаживаний, конфет и букетов. Дойдет ли в феврале до секса? А у вас вообще часто до него доходит, Девы?

Весы

Царевна Жаба + Иван Царевич

Говорят, что Судьба найдет и на печке. Весы, это ваши любовные приключения в феврале. Самое время спокойно сидеть дома, как Царевна Жаба в своем пруду, и придет к вам Иван Царевич. Не знаю уже, в образе царевича или электрика-сантехника-курьера, но от судьбы не уйдешь. А что может быть лучше кофе с домашними пирогами и уютным продолжением вечера в тепле?

Скорпион

Екатерина + Гоша, он же Гога, он же Юра

Помните героиню фильма Москва слезам не верит, встретившая свою судьбу в загородной электричке? Скорпионы, в феврале это ваш вариант. Электричка, автобус, поезд, такси, то есть любой вид наземного транспорта подарит вам незабываемое знакомство. А если никуда ехать не собираетесь, может закрутить любовный роман с соседкой/соседом. А также может о себе напомнить школьная любовь. Семейные Скорпионы захотят проверить свои автомобили на предмет использования их для чего-нибудь более интересного, чем передвижение.

Стрелец

Малыш + Карлсон

Стрельцов ждут гастрономические и ресторанные туры, а когда вкусно покушал, уже как-то не до романтики. Да и деньги Стрелец не для того накапливал, чтобы их сейчас потратить на историю, которая еще непонятно как кончится. Есть ли шанс у Стрельцов на романтику в феврале? Есть, если они щедры. Великодушие Стрельцов окупится многократно, и будут тогда и секс, и романтика.

Козерог

Король+Королева

Козероги, вы победители февраля. Ваша жизнь будет украшена чрезвычайной романтикой и неземной страстью. Ваше терпение будет вознаграждено многократно. Всю зиму 2022 года вы запомните как период вашей жизни.

Выполнение самых смелых планов, исполнение мечтаний. Человек, к которому вы так долго присматривались, сделает первый шаг (если это мужчина) или ответит на ваши чувства (если это женщина).

Водолей

Русалочка + Принц

Печальная сказка о Русалочке и Принце может воплотиться в жизни Водолеев. Именно в феврале будет ситуация, когда вам придется чем-нибудь пожертвовать во имя любви, и не факт, что эта жертва будет оценена вашей второй половинкой. А вот женатые/замужние Водолеи могут тайно влюбиться, бегать на свидание, как в молодости, мечтать о новой жизни. Адюльтер может привести Водолеев к болезненному разводу или затяжной депрессии.

Рыбы

Старый + Золотая рыбка

Долго дружить и не замечать, что на вас смотрят влюбленными глазами – история типичная для Рыб. Долго быть парой и перевести любимого во френдзону – это тоже о Рыбе. Февраль – время беготни между любовью и дружбой. Дружественный секс и всепоглощающая платоническая любовь. Не удивляйтесь, дорогие Рыбы, если в результате таких приключений вы останетесь у разбитого корыта.