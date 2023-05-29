Гороскоп на 30 травня 2023 року обіцяє доволі хорошу енергетику дня, втім буде і внутрішня напруга.

За прогнозом університету Нікіфорових, 30 травня може бути більше образ, які замовчуються, прихованих емоцій. Але з точки зору роботи, повсякденної діяльності день може бути дуже ефективним, особливо якщо працювати не поодинці, а в команді.

Знайдіть час для практики мудр. Це допоможе одночасно розслабитися та сконцентруватися, заспокоїть розум, дасть сили ефективніше реалізувати енергії цього дня.

30 травня Венера переходить до знаку Рак. До 7 липня у стосунках захочеться більше душевності, близькості, порозуміння. Гарний час для турботи про близьких, поглиблення емоційного зв’язку.

Згідно з гороскопом на 30.05.2023, цього дня:

можна – обрізати нігті та стригти волосся, починати подорож;

несприятливо – давати гроші в борг.

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