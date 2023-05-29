Гороскоп на 30 мая 2023 года обещает достаточно хорошую энергетику дня, впрочем, будет и внутреннее напряжение.

По прогнозу университета Никифоровых, 30 мая может быть больше обид, которые замалчиваются, скрытых эмоций. Но с точки зрения работы, повседневной деятельности день может быть очень эффективным, особенно если работать не в одиночку, а в команде.

Найдите время для практики мудр. Это позволит одновременно расслабиться и сконцентрироваться, успокоит ум, даст силы эффективнее реализовать энергии этого дня.

30 мая Венера переходит в знак Рак. До 7 июля в отношениях захочется больше душевности, близости, взаимопонимания. Хорошее время для заботы о близких, углубления эмоциональной связи.

Согласно гороскопу на 30.05.2023, в этот день:

можно — обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие;

неблагоприятно — давать деньги в долг.

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