Навесні 2023 року президент РФ Володимир Путім помре, проте війна одразу не закінчиться, каже мольфар Василь Юращук.

Переконаний, що Бог покарає Росію. Наголошує, у кривавого диктатора рак, ба більше, існують у нього і двійники.

– Весною і помре, але не той ворог, що попереду, а той, що між нами – сіє дуже багато. Війна ще трохи буде. Як то кажуть, рубай голову змії, а хвіст ще ворушитиметься. Але він помре, – сказав мольфар.

Юращук каже, вже у березні нам усім стане легше, а саме – 22 числа. Перемоги ж чекати поки що не варто.

Зараз дивляться – Це ще буде два роки десь, але буде вже таке – не біда, – наголосив мольфар. Варто зазначити, що це не вперше, коли провісники говорять саме про весну. Ба більше, раніше таролог Людмила Хомутовська говорила за 22 березня. За її словами, можуть статися події, які дадуть нам розуміння, в який бік ми рухаємось. Також вона не виключила, що 22 березня може закінчитися війна або буде певний відхід від проблем. Читайте також: Він ще потрібен: таролог сказала, коли в РФ приберуть Пригожина

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