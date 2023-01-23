Весной 2023 года президент РФ Владимир Путим умрет, однако война сразу не закончится, говорит мольфар Василь Юращук.

Убежден, Бог накажет Россию. Отмечает, у кровавого диктатора рак, более того — существуют у него и двойники.

— Весной и умрет, но не тот враг, что впереди, а тот, что между нами — сеет очень много. Война еще немного будет. Как говорят, рубай голову змеи, а хвост еще будет шевелиться. Но он умрет, — сказал мольфар.

Юращук говорит, уже в марте нам всем станет легче, а именно — 22 числа. Победы же ждать пока не стоит.

Сейчас смотрят — Это еще будет два года где-то, но будет уже такое — не беда, — подчеркнул мольфар. Стоит отметит, что это не впервые, когда предсказатели говорят именно о весне. Более того, ранее таролог Людмила Хомутовская говорила за 22 марта. По ее словам, могут произойти события, которые дадут нам понимание, в какую сторону мы движемся. Также она не исключила, что 22 марта может закончится война или же будет некий отход от проблем. Читайте также: Он еще нужен: таролог сказала, когда в РФ уберут Пригожина

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