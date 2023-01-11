Відомий таролог Людмила Хомутовська розповіла, коли приберуть Пригожина фізично. Це станеться не так скоро, як нам усім хотілося б.

– Я так розумію, що цього року він ще потрібний. Там якась тема йде кінця війни та Пригожина. Все майже однаково, – заявила Хомутовська.

Так, таролог тісно пов’язує життя власника приватної військової компанії Вагнера з війною. І доки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україні, доти Пригожин і житиме. Схоже, його угруповання з ув’язнених відіграє важливу роль у цій війні.

На початку січня Пригожин заявляв, що його ПВК має успіхи у захопленні Соледара, але президент України Володимир Зеленський заявив, що зрештою територію Донбасу буде звільнено. Поки що землі біля Соледара усипані трупами окупантів.

Зараз дивляться

Раніше Людмила Хомутовська розповіла, коли чекати на удар по Москві. За прогнозами таролога, це обов’язково станеться – під прицілом можуть бути як аеродроми, так і навіть Кремль.