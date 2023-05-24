Доля російського опозиціонера Олексія Навального буде дуже трагічною. Чи вб’ють Навального у в’язниці на тлі кремлівського режиму, розповів мольфар Макс Гордєєв Ранку у Великому місті.

– З ним дуже важка і трагічна ситуація. Швидше за все, його вб’ють, або покалічать так, що він не зможе розмовляти чи й функціонувати, – запевняє Гордєєв.

Утім, мольфар не виключає, що Навального можуть і випустити, але за однієї умови.

– Якщо це станеться, то він буде як овоч. Путін не залишить його в живих – це очевидно, – каже Максим.

Навальний уже не перший рік у в’язниці, тож ця тенденція триватиме.

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