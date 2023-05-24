Судьба российского оппозиционера Алексея Навального будет очень трагична. Убьют ли Навального в тюрьме на фоне кремлевского режима, рассказал мольфар Макс Гордеев Ранку у Великому місті.

— С ним очень тяжелая и трагическая ситуация. Скорее всего, его убьют, или покалечат так, что он не сможет разговаривать или функционировать, — уверяет Гордеев.

Впрочем, мольфар не исключает, что Навального могут и выпустить, но при одном условии.

— Если это произойдет, то он будет как овощ. Путин не оставит его в живых — это очевидно, — говорит Максим.

Навальный уже не первый год в тюрьме, и эта тенденция будет продолжаться.

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