Здоровье Лукашенко под угрозой. Самопровозглашенный президент Беларуси выглядел неважно на параде 9 мая в России, чем вызвал много вопросов о своем самочувствии — таролог Елена Бюн дала ответ на этот вопрос.

— Александр молился не тому Богу и попал в лапы кремлевского дьявола. Теперь он полностью зависим и угодил в ловушку. Судя по картам, я бы сказала, что его одна нога там, а другая — здесь, — заявила Елена.

Таролог также видит, что все это из-за соблазна пойти на перекор Путину. Астролог уверена, что перспектива у Лукашенко неясная и все зависит от высших сил и умений врачей.

— Информация о его здоровье тщательно скрывается. Расклад имеет негативные карты для его самочувствия. У Лукашенко рушатся надежды, а благодаря смене власти в Беларуси Кремль спасется от краха, — добавила Бюн.

За здоровье псевдолидера Беларуси борются, но отравление, старые болезни и высшие силы его тянут вниз.

Ранее мольфар рассказал, когда умрет Путин. Как оказалось, вместо кровавого диктатора Кремль может попасть в руки гораздо худшего человека во всех аспектах. По мнению экстрасенса, Вселенная хочет, чтобы мы чему-то научились.