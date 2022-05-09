Володимир Путін хворий, він у критичному стані. За словами астролога Людмили Хомутовської, президент РФ почувається слабко – крім загострення хвороби, його залишають сили.
– Це конкретно пухлина, що росте. Це онкологія, про шизофренію не йдеться. Швидкий ріст пухлини, вона не одна. Зараз він між життям і смертю.
Втім таролог переконана – лікарям таки вдасться витягнути Путіна з того світу.
– Я думаю, що лікарі його врятують. Можливо в період операції навіть буде якась зупинка, але його витягують.
Хомутовська переконана, за відсутності Путіна на операціях Росією керуватиме Микола Патрушев. Проте чекати послаблень бойових дій у цей час не варто.
За словами таролога, Патрушев намагатиметься показати свою силу – “працюватиме по плану і доказуватиме, що може впоратись”.
Саме Патрушев може бути наступним президентом РФ, владу йому передасть безпосередньо Путін.
– Він наступник. Я не бачу вибори, його ніби ставлять на посаду. Він приходить як його (Путіна. – Ред.) ставленик.