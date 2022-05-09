Володимир Путін хворий, він у критичному стані. За словами астролога Людмили Хомутовської, президент РФ почувається слабко – крім загострення хвороби, його залишають сили.

– Це конкретно пухлина, що росте. Це онкологія, про шизофренію не йдеться. Швидкий ріст пухлини, вона не одна. Зараз він між життям і смертю.

Втім таролог переконана – лікарям таки вдасться витягнути Путіна з того світу.

– Я думаю, що лікарі його врятують. Можливо в період операції навіть буде якась зупинка, але його витягують.

Хомутовська переконана, за відсутності Путіна на операціях Росією керуватиме Микола Патрушев. Проте чекати послаблень бойових дій у цей час не варто.

За словами таролога, Патрушев намагатиметься показати свою силу – “працюватиме по плану і доказуватиме, що може впоратись”.

Саме Патрушев може бути наступним президентом РФ, владу йому передасть безпосередньо Путін.