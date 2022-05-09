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Астрологія

Смерть буде жорстокою, він тримається на соплях: хто встромить ніж у спину Путіну

9 Травня 2022, 11:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Максим Гордєєв

Український екстрасенс Максим Гордєєв розповів, як помре президент Росії Володимир Путін та хто займе його місце при владі.

За словами Гордєєва, Путін помре так само, як і всі люди, які підписували контракт із дияволом. Каже, це буде жорстока смерть, зокрема через те, що в нього погане здоров’я.

– Він і так тримається на соплях, він уже розпливається. Це більше схоже на скелет, на який натягнули шкіру, і вона вже просто звисає, – зазначив Максим.

Екстрасенс додав, що бачить біля президента РФ безліч лікарів, шаманів, які розуміють, що він уже відбуває. Також сказав, що йому проглядається людина чеченської національності, яка ножем у спину б’є лідера Росії.

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Каже, точно не знає, хто це, можливо, голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров.

– Ось те, що він робить щоразу з людьми раптово, ось те з ним і станеться… У мене цікавий момент, цей дон-дон може відчути, що він уже втрачає владу. Це ясно видно. Навколо нього вже шуліки збираються. Багато хто знає, що він здохне. Він розуміє, що якщо зараз уб’є Путіна, то може стати героєм для України… Це може зіграти йому на руку і він може стати при владі, – наголосив Гордєєв.

Екстрасенс запевняє, Путін хворий фізично. У нього забита серцева чакра.

– Коли тобою керують демони, вони випивають тебе зсередини і ти стаєш таким розпливчастим. Багато хто каже, що це ботокс. Але я певен, що це натягнутий демон на шкіру Путіна. Нехай мене засміють, але я відчуваю, що він змінився. Коли продаєш душу дияволу, ти сам стаєш своєрідним демоном, який прагне крові та помсти, – додав Максим.

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Фото: Максим Гордєєв

Джерело
Люкс ФМ
Теги
Війна в Україні, Володимир Путін, Гороскоп
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